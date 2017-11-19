Забавная фотография, сделанная в одном из городских автобусов Перми, собирает лайки и комментарии в соцсетях. Крупные буквы на объявлении предупреждают, что желающим занять место кондуктора придется дополнительно заплатить 50 рублей. «Дополнительный заработок у пермских кондукторов», — назвал его автор.
По свидетельству очевидцев, снимок сделан в салоне автобуса 77-го маршрута: «Это уже сто лет висит в автобусе 77 маршрута — прикол для особо наглых людей, которые из-за принципа садятся на место кондуктора! И они решили таких проучить».
«Нет, это оплата за комфортабельность и обустроенность места кондуктора», — шутит другой комментатор. «Покрывало, пледик, все дела», — дополняет его единомышленник. «Я бы покупал, спокойно и без проблем», — пишет третий. И немедленно получает поддержку: «Правильно! За комфорт надо платить!»
Но нашлись и те, кто юмора не оценил. «Уже не раз по телеку говорили что кондуктор не имеет права узурпировать себе место», — на полном серьезе возмущается один из потенциальных пассажиров.