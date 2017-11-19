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16 ноября 2017
12:34  19 ноября 2017 1

«За комфорт надо платить». В пермских автобусах сделали платным место кондуктора. ФОТО

Автобусы.Пермь
В общественном транспорте у многих отказывает чувство юмора (фото из архива)Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Забавная фотография, сделанная в одном из городских автобусов Перми, собирает лайки и комментарии в соцсетях. Крупные буквы на объявлении предупреждают, что желающим занять место кондуктора придется дополнительно заплатить 50 рублей. «Дополнительный заработок у пермских кондукторов», — назвал его автор.

По свидетельству очевидцев, снимок сделан в салоне автобуса 77-го маршрута: «Это уже сто лет висит в автобусе 77 маршрута — прикол для особо наглых людей, которые из-за принципа садятся на место кондуктора! И они решили таких проучить».

«Нет, это оплата за комфортабельность и обустроенность места кондуктора», — шутит другой комментатор. «Покрывало, пледик, все дела», — дополняет его единомышленник. «Я бы покупал, спокойно и без проблем», — пишет третий. И немедленно получает поддержку: «Правильно! За комфорт надо платить!»

Шутку транспортников оценили не все пассажиры
Фото: паблик «Подслушано Пермь», ВК

Но нашлись и те, кто юмора не оценил. «Уже не раз по телеку говорили что кондуктор не имеет права узурпировать себе место», — на полном серьезе возмущается один из потенциальных пассажиров.

Алексей Шумов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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