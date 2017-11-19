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Главные новости Челябинской области
16:40  19 ноября 2017 0

Опубликованы снимки с места страшного ДТП на трассе М-5: у жертв аварии не было шансов. ФОТО

От ВАЗ-2112 после столкновения осталась только половинаФото: управление федеральных дорог «Южный Урал»

Управление федеральных дорог «Южный Урал» опубликовало фотографии с места жуткого ДТП на трассе М-5. Утром в воскресенье, 19 ноября, на 1776-м километре федеральной трассы в Челябинской области столкнулись ВАЗ-2112 и два длинномера MAN. Жертвами ДТП стали два человека — 35-летняя женщина, сидевшая за рулем легковушки, и ее пассажир, мужчина 36 лет.

Судия по снимкам, у находившихся в легковом автомобиле людей не было шансов: в результате столкновения от «Лады» осталась только половина, все остальное превратилось в груду металла. В аварии, кроме легковушки и длинномеров, пострадали еще два автомобиля: «Лада Приора», которую после столкновения задел MAN, и грузовик Sсania. Еще один участник ДТП госпитализирован.

В настоящее время участок федеральной трассы М-5 вблизи Миасса, где произошло ДТП, открыт для транспорта, однако движение по нему все равно затруднено. Транспортные потоки в сторону Уфы следуют через Миасс, в сторону Челябинска — через поселок Ленинский, сообщает управление федеральных автодорог «Южный Урал».

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Фото: управление федеральных дорог «Южный Урал»

Наталья Володина
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