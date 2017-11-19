Массовое ДТП произошло в Челябинской области на 1776 километре федеральной трассы М-5 «Урал». Неподалеку от города Миасс легковушка столкнулась с тяжелой фурой, после чего в них врезались еще один легковой автомобиль и два большегруза. Водитель и пассажир легковой машины погибли, один человек ранен. Дорога перекрыта. Налажено оповещение об организации движения в объезд по каналам связи на волне дальнобойщиков по ходу движения в обе стороны от ДТП, сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».
По предварительной информации, «ВАЗ 2112» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тягачом «Ман». Отброшенная машина врезалась в другую фуру, которая после удара, в свою очередь, оказалась на встречке — прямо на пути «Приоры» и грузовика «Скания».
В сторону Миасса уже направлены специалисты управления, которые вместе с подрядной организацией займутся организацией расчистки дороги и возобновлением нормального движения, когда закончится работа правоохранителей.
Сейчас на месте ЧП работает следственная группа, которая должна определить обстоятельства трагедии. На данный момент «дорожная составляющая» исключена — данный участок трассы была сухой, чистый и с хорошим покрытием, заверили «URA.RU» дорожники. О восстановлении движения на федеральной дороге будет сообщено дополнительно.
Пока транспорт в сторону Челябинска пущен через поселок Ленинск, а в сторону Уфы — по улицам Миасса. По свидетельству очевидцев, это уже привело к серьезным пробкам в городе.
В Миассе из-за аварии начались проблемы на дорогах
Видео: паблик «Инцидент Миасс», ВК