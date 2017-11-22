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Главные новости Пермского края
12:14  22 ноября 2017 0

Пермские министры уклоняются от уплаты налогов

Первая пресс-конференция губернатора Пермского края Максима Решетникова. Пермь, решетников максим
Налоговики удивили Максима Решетникова неожиданной информацией о его сотрудникахФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатору Прикамья Максиму Решетникову рассказали, что его сотрудники не платят налоги. Как стало известно «URA.RU», глава региона не стал защищать чиновников и публично пристыдил их.

В среду, 22 ноября, состоялось заседание правительства Пермского края. В открытой части обсуждались темы газификации и изменения порядка уплаты имущественных налогов. Но самое интересное состоялось в закрытой части заседания. В докладе руководства управления Федеральной налоговой службы прозвучало, что сами члены правительства в качестве физических лиц задолжали бюджету порядка 800 тысяч рублей. В списке неплательщиков — более сотни сотрудников разных уровней.

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Информация вызвала очевидное неудовольствие губернатора Максима Решетникова, который пристыдил сотрудников. «Свои налоговые долги, выходит, они копили еще при предыдущем губернаторе, а с приходом нового даже и не подумали рассчитаться», — отмечает источник «URA.RU». В пресс-службе правительства претензии налоговой службы оставили без комментариев.

Один из членом правительства поделился с «URA.RU» мнением, что недовольство губернатора оправдано, поскольку информация о неуплаченных налогах бьет по репутации властей региона. «Однако, получается, работа и личные дела чиновников смешиваются — это не очень хорошо. Лучше бы они свои вопросы решали с налоговой в другое время», — отметил собеседник.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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