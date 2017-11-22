Пермские министры уклоняются от уплаты налогов

Губернатору Прикамья Максиму Решетникову рассказали, что его сотрудники не платят налоги. Как стало известно «URA.RU», глава региона не стал защищать чиновников и публично пристыдил их.
В среду, 22 ноября, состоялось заседание правительства Пермского края. В открытой части обсуждались темы газификации и изменения порядка уплаты имущественных налогов. Но самое интересное состоялось в закрытой части заседания. В докладе руководства управления Федеральной налоговой службы прозвучало, что сами члены правительства в качестве физических лиц задолжали бюджету порядка 800 тысяч рублей. В списке неплательщиков — более сотни сотрудников разных уровней.
Информация вызвала очевидное неудовольствие губернатора Максима Решетникова, который пристыдил сотрудников. «Свои налоговые долги, выходит, они копили еще при предыдущем губернаторе, а с приходом нового даже и не подумали рассчитаться», — отмечает источник «URA.RU». В пресс-службе правительства претензии налоговой службы оставили без комментариев.
Один из членом правительства поделился с «URA.RU» мнением, что недовольство губернатора оправдано, поскольку информация о неуплаченных налогах бьет по репутации властей региона. «Однако, получается, работа и личные дела чиновников смешиваются — это не очень хорошо. Лучше бы они свои вопросы решали с налоговой в другое время», — отметил собеседник.