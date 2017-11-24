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24 ноября 2017
23 ноября 2017
22 ноября 2017
09:55  24 ноября 2017 0

Рестораны «Бургер Кинг» в ХМАО признали опасными для здоровья

Эвакуация делового центра «Рубин» после анонимного звонка о заложенной бомбе. Екатеринбург, омон, бургер кинг, burger king, полиция, деловой центр рубин, улица малышева44
Югорская прокуратура рекомендует отказаться от фаст-фудаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В городе Белоярский после жалобы депутата Госдумы Роспотребнадзор проверил «Бургер Кинг» и нашел в его молочных коктейлях опасную бактерию. Поскольку претензии к бренду в данном населенном пункте появляются не в первый раз, прокуратура приняла решение о временном закрытии заведений.

Деятельность ресторанов сети «Бургер Кинг» в Белоярском приостановлена на 50 суток. В пресс-службе прокуратуры пояснили, что решение было принято на основании проверки Роспотребнадзора, проведенной 20 сентября 2017 года. Тогда эксперты в молочных коктейлях сети обнаружили кишечную инфекцию.

В январе 2017 года в местных заведениях бренда по итогам проверки выявили различные нарушения, за что компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Силовики рекомендуют жителям региона отказаться от питания фаст-фудом, ссылаясь на экспертов Роспотребнадзора. «Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре призывает югорчан воздержаться об употребления фаст-фуда. (….) Частое употребление такой пищи способствует стремительному набору веса, инфарктам, диабету снижению иммунитета, необратимым изменениям печени, повышению уровня холестерина в крови», — сообщает надзорное ведомство.

Игорь Чукреев
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