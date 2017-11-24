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Главные новости Пермского края
13:11  24 ноября 2017 0

Пермский музей современного искусства возглавит директор школы

Выставка азербайджанского искусства в музее современного искусства Пермь
Наблюдатели считают, что с приходом нового директора в музее прекратятся внутренние конфликтыФото: Музей современного искусства PERMM

Стал известен один из претендентов на пост нового директора музея современного искусства PERMM. Это директор пермской школы «Дуплекс».

Контракт нынешнего руководителя музея Елены Щербаковой подходит к концу и продлеваться не будет, сообщает телеграм-канал «Вся соль». Ее место может занять директор предметно-языковой школы «Дуплекс» Вера Никольская. Как стало известно «URA.RU», ее кандидатуру лоббировала арт-директор PERMM Наиля Аллахвердиева, у которой сложились сложные отношения с Щербаковой.

«Это хорошая новость, потому что такое кадровое решение наверняка прекратит конфликты внутри музея», — сообщил агентству наблюдатель, знакомый с ситуацией. По данным «Коммерсанта», Вера Никольская — наиболее вероятный кандидат на пост директора PERMM. Сама она пока воздерживается от комментариев.

Напомним, Елена Щербакова была назначена на пост директора музея современного искусства в 2013 году. После ее прихода многие сотрудники уволились из PERMM, объяснив это невозможностью работать с новым руководителем.

Анна Белкина
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