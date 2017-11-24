Пермский музей современного искусства возглавит директор школы

Стал известен один из претендентов на пост нового директора музея современного искусства PERMM. Это директор пермской школы «Дуплекс».
Контракт нынешнего руководителя музея Елены Щербаковой подходит к концу и продлеваться не будет, сообщает телеграм-канал «Вся соль». Ее место может занять директор предметно-языковой школы «Дуплекс» Вера Никольская. Как стало известно «URA.RU», ее кандидатуру лоббировала арт-директор PERMM Наиля Аллахвердиева, у которой сложились сложные отношения с Щербаковой.
«Это хорошая новость, потому что такое кадровое решение наверняка прекратит конфликты внутри музея», — сообщил агентству наблюдатель, знакомый с ситуацией. По данным «Коммерсанта», Вера Никольская — наиболее вероятный кандидат на пост директора PERMM. Сама она пока воздерживается от комментариев.
Напомним, Елена Щербакова была назначена на пост директора музея современного искусства в 2013 году. После ее прихода многие сотрудники уволились из PERMM, объяснив это невозможностью работать с новым руководителем.