Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко побрился налысо для того, чтобы сделать татуировку на голове в виде паука в паутине. Видеоролик спортсмен выложил на своей страничке в Instagram.
«Я решил сменить имидж и дать вам новый повод для разговоров и обсуждений!» — говорит боец, после чего демонстрирует наколку в виде паука на макушке. «Этого вы еще не видели!» — отмечает он.
Подписчики Емельяненко поспешили отреагировать на новый стиль бойца: «Саня, ты с ума сошел», «Перебор малость», «Охохо, бороды не хватает», «Паук — огонь!!! Новых Вам побед, Александр», «Молодец! Круто!!!».
Александр Емельяненко — родной брат легендарного бойца ММА Федора Емельяненко. В 2015 году он был осужден на 4,5 года лишения свободы за изнасилование домработницы и освобожден досрочно в ноябре 2016 года с заменой части срока на исправительные работы, напоминает «Русская планета».