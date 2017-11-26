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26 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:03  26 ноября 2017 0

«Саня, ты с ума сошел!» Боец Емельяненко побрился налысо и набил на затылке жуткую татуировку. ВИДЕО

Емельяненко кардинально сменил имидж, побрившись налысо и набив татуировку на головеФОТО: Виталий Газин, страница Александра Емельяненко «ВКонтакте»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко побрился налысо для того, чтобы сделать татуировку на голове в виде паука в паутине. Видеоролик спортсмен выложил на своей страничке в Instagram.

«Я решил сменить имидж и дать вам новый повод для разговоров и обсуждений!» — говорит боец, после чего демонстрирует наколку в виде паука на макушке. «Этого вы еще не видели!» — отмечает он.

Подписчики Емельяненко поспешили отреагировать на новый стиль бойца: «Саня, ты с ума сошел», «Перебор малость», «Охохо, бороды не хватает», «Паук — огонь!!! Новых Вам побед, Александр», «Молодец! Круто!!!».

Александр Емельяненко — родной брат легендарного бойца ММА Федора Емельяненко. В 2015 году он был осужден на 4,5 года лишения свободы за изнасилование домработницы и освобожден досрочно в ноябре 2016 года с заменой части срока на исправительные работы, напоминает «Русская планета».

Феликс Сорокин
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