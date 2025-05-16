ВС РФ за ночь сбили 65 БПЛА

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Российские ПВО за ночь перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.
Большая часть вражеской инфраструктуры сбита в Черноморском регионе. Как уточняют в военном ведомстве над акваторией Черного моря уничтожено 43 БПЛА, над территорией Крыма — 21 БПЛА и один беспилотник над Белгородом.
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