Политологи допустили новые перестановки в губернаторском корпусе

16:13 29 ноября 2017 0

Отставки могут стать крайней мерой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Политологи не исключают, что в России в ближайшее время состоятся новые отставки в губернаторском корпусе. Речь идет о нарушителях финансовой дисциплины и «майских указов» президента РФ. На данный момент проблемы с задолженностями имеются в первую очередь у Мордовии, Карелии и Хакасии.

О необходимости реструктуризации задолженности регионов по бюджетным кредитам ранее говорил президент Владимир Путин. Программа рассчитана как минимум на семь лет. Субъекты России, которые не войдут в эту программу, ждут политически и кадровые последствия, передает сообщение вице-премьера России Дмитрия Козака РИА «Новости». Он напомнил, что наращивание долгов — это невыполнение обязательств перед министерством и перед гражданами.

Политологи не исключили возможность новых отставок также из-за критической ситуации в нескольких регионах, где накоплен большой объем государственного долга — Мордовия, Карелия, Хакасия. Вместе с тем они отмечают, что отставки действующих глав не решат проблему закредитованности региональных бюджетов, поэтому в правительстве с этим не спешат. «Главной задачей являются не отставки, а оздоровление финансов», — считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Увольнения он называет крайними мерами, но не исключает их. Политолог также не связывает сложившуюся ситуацию с предстоящими выборами.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в свою очередь не связывает долги регионов с кадровыми решениями. По мнению президента фонда «Центр политических технологий» Игоря Бунина, отставки региональных глав все же имеют место, но не в ближайшее время, так как от «новеньких» вряд ли будут требовать решения сразу всех проблем.

Ранее «URA.RU» писало о тех регионах, которые, напротив, попали в топ-10 по исполнению «майских указов». Среди них были Москва, Татарстан, Ингушетия, Ямал, Челябинская область и другие.