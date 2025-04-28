«Магнит» заплатит штраф за использование песни «Нас не догонят»

В Арбитражном суде Краснодарского края обязали сеть магазинов «Магнит» выплатить 220 тысяч рублей штрафа за незаконное использование 12 песен. Среди таких композиций оказались «Лети за солнцем», «Нас не догонят» «Плачь любовь» и другие.
«Взыскать с АО „Тандер“ (основное операционное дочернее общество „Магнита“) в пользу общероссийской общественной организации „Российское Авторское Общество“ 220 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей оплаты в пользу правообладателей», — говорится в решении суда. Информацию передает РИА Новости.
В общей сложности предметом спора стали 12 песен. Точные детали незаконного использования композиций пока не раскрываются. Однако шесть месяцев назад этот же суд в регионе уже принимал аналогичное решение по иску Российского авторского общества (РАО), связанному с исполнением песен возле одного из магазинов в ходе праздничного мероприятия. Также организации придется выплатить 16 тысяч рублей в качестве госпошлины.
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