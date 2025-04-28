Биолог Родионова: рак можно распознать по запаху

По мере роста злокачественной опухоли образуются специфические метаболиты, обладающие характерным запахом, что поможет выявить рак на ранних стадиях. Об этом сообщила старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, кандидат биологических наук Елена Родионова. Она отметила, что нейродегенеративные заболевания — болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона — также могут сопровождаться изменением запаха тела.
«Большие перспективы у ранней диагностики рака. Когда злокачественная опухоль растет, она влияет на метаболизм организма, и эти метаболиты (продукты обмена веществ) определенным образом пахнут. Эта информация содержится в „запаховом отпечатке“ тела больного, когда он сам еще не подозревает о том, что в его организме начал расти рак», — заявила Родионова для aif.ru.
В настоящее время исследователи сосредотачивают усилия на создании устройств для выявления различных видов рака на ранних стадиях. При этом они уделяют особое внимание тем формам заболевания, которые характеризуются самой высокой смертностью, таким как рак легких, предстательной железы и молочной железы.
Елена Родионова уточнила, что при болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона также может меняться запах тела. Так, она рассказала о случае в Великобритании, когда медсестра благодаря острому обонянию смогла заподозрить развитие болезни Паркинсона у своего супруга по появлению необычного запаха. Позднее, находясь по работе среди пациентов с этим диагнозом, она распознала схожий аромат, что позволило ей предположить наличие заболевания у мужа и своевременно обратиться за помощью.
Отдельного внимания, по словам биолога, заслуживает опыт использования собак-ассистентов, обладающих уникальной способностью различать запахи. Во многих странах уже развивается практика обучения таких животных для оказания помощи людям с хроническими заболеваниями. Собаки способны по запаху предугадывать приближение приступов — будь то эпилептические припадки или диабетическая кома — и своевременно предупреждать своих владельцев о возможной опасности.
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