11:22 18 ноября 2017 0

Не все регионы одинаково хорошо слышат президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Три уральских региона попали в топ-10 по выполнению «майских указов» президента России Владимира Путина. Рейтинг был опубликован компанией «Медиалогия».

В сфере экономики среди самых «исполнительных» регионов, по данным «Медиалогии», на четвертое место попал Ямал с медиаиндексом 629,3. В первую тройку вошли Москва, Татарстан и Ингушетия.

В топ-10 по выполнению президентских указов в социальной сфере помимо Ямала (7 место с индексом 1076,1), оказался Ханты-Мансийский автономный округ, занявший последнее десятое место с медиаиндексом 988,1. Оба северных региона опередила Челябинская область — она занимает середину списка — пятое место (медиаиндекс 1174,7). В первую тройку, кроме Москвы и Татарстана, вошла Якутия.

Ранее «URA.RU» писало, что в октябре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитался о выполнении «майских указов» президента перед вице-премьером РФ Ольгой Голодец. По словам главы региона за пять лет доходы работников сферы культуры подросли в 2,7 раза, а педагоги стали получать в 1,6 раза больше, чем в 2012 году.