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29 ноября 2017
16:41  29 ноября 2017 0

В Зауралье 80-летний северянин изнасиловал пенсионерку после знакомства по объявлению

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, заключенные, окна, колония, тюрьма, решетки, следственный изолятор, решетки на окнах
Мужчина проведет в колонии четыре годаФото: Анна Майорова © URA.RU

В Зауралье за решетку отправился 80-летний житель города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, которого признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством и с применением насилия.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области, пенсионер познакомился с 63-летней женщиной из Курганской области по объявлению в газете. Между ними завязалась переписка, и в июле 2017 года пожилой мужчина приехал навестить возлюбленную. Однако продолжения романа не последовало из-за пристрастия обвиняемого к спиртным напиткам. Пьяный пенсионер набросился на женщину и нанес ей десять ударов рукой по голове и телу, после чего надругался над ней. После этого потерпевшей удалось выбежать из дома, позвать на помощь соседку и вызвать полицию.

На следствии и в суде вину обвиняемый признал полностью. «Приговором районного суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — уточнили в силовых структурах.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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