Посетителей отеля Angelo возле аэропорта Кольцово эвакуировали из-за пожара

Отель известен не только екатеринбуржцам, но и гостям города
Посетителям отеля Angelo возле екатеринбургского аэропорта Кольцово пришлось на время покинуть свои номера. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, тревогу вызвало сильное задымление в гостинице.
Прибывшие на место пожарные установили, что на крыше отеля произошло задымление, которое удалось вовремя пресечь и не допустить возгорания. Спасателям пришлось эвакуировать из гостиницы клиентов и персонал — 120 человек.
«Пожарный расчет работал, но номеру два, — уточнил источник. — На данный момент объявлен отбой».
Ранее «URA.RU» писало, что свердловские чиновники назвали лучшие отели. В категории три и пять звезд ими стали Hyatt и Park Inn, а лучшим конгресс-отелем был признан Angelo.