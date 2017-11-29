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29 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
21:17  29 ноября 2017 0

Посетителей отеля Angelo возле аэропорта Кольцово эвакуировали из-за пожара

Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, кольцово, angelo
Отель известен не только екатеринбуржцам, но и гостям городаФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Посетителям отеля Angelo возле екатеринбургского аэропорта Кольцово пришлось на время покинуть свои номера. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, тревогу вызвало сильное задымление в гостинице.

Прибывшие на место пожарные установили, что на крыше отеля произошло задымление, которое удалось вовремя пресечь и не допустить возгорания. Спасателям пришлось эвакуировать из гостиницы клиентов и персонал — 120 человек.

«Пожарный расчет работал, но номеру два, — уточнил источник. — На данный момент объявлен отбой».

Ранее «URA.RU» писало, что свердловские чиновники назвали лучшие отели. В категории три и пять звезд ими стали Hyatt и Park Inn, а лучшим конгресс-отелем был признан Angelo.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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