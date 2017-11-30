13:11 30 ноября 2017 0

Андрей Трубецкой пообщается с подписчиками своего блога в прямом эфире Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой ответит на вопросы подписчиков своего блога на YouTube в прямом эфире. Аналог прямой линии мэра пройдет в конце декабря, сообщили «URA.RU» в пресс-службе администрации.

Темы и вопросы Андрей Трубецкой уже собирает — подписчиков просят оставлять их в комментариях к последнему выпуску блога «Глава в районе». Сам видеоролик посвящен ответам на вопросы жителей муниципалитета — это уже третий выпуск в таком формате, если считать запись с комментариями хэйтеров.

Отвечая подписчикам, Андрей Трубецкой рассказал, что в Сургутском районе есть проблема с заброшенными стройками — властям нужно около 3 млрд рублей на ее решение. В ближайших планах — строительство двух спортзалов. Мэр также объяснил жителям, почему не планирует пересадить чиновников на такси по примеру соседних муниципалитетов. Площадь района сравнима с Кубой и Болгарией, поэтому контракт с фирмами такси выйдет дороже, чем использование служебного транспорта.

Пользователь Дмитрий Гончаров попросил мэра предоставить доказательства озвученных ранее Трубецким цифр, что из триллиона собираемых в районе налогов обратно возвращается лишь 5 млрд рублей. Мэр рассказал, что эти данные есть в открытом доступе у налоговой инспекции и на сайте администрации. Трубецкой ответил также на вопросы о росте доходов, новых мерах безопасности на дорогах района и программе переселения балочников.

Как ранее сообщало «URA.RU», Андрей Трубецкой стал первым мэром, которые запустил собственное шоу на YouTube. Самым просматриваемым стал выпуск, в котором глава Сургутского района жестко ответил на негативные комментарии хэйтеров.