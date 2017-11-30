17:45 30 ноября 2017 0

Кибератаки наносят большой материальный ущерб странам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия входит в десятку стран по наличию самой сильной угрозы терактов. Об этом сообщил Сергей Степашин, председатель Ассоциации юристов России, на IV Юридическом форуме стран БРИКС.

Особенно Степашин отметил проблему терроризма в трех странах БРИКС. «В мире Россия занимает девятое место с точки зрения глобальных террористических угроз, Индия — четвертое. КНР больше повезло, она занимает 23-е место», — цитирует политика «Интерфакс».

При этом он добавил, что сейчас очень распространен так называемый кибертерроризм, ущерб от которого ежегодно измеряется миллиардами долларов. «Это серьёзный финансовый удар по нашей стране», — сказал Степашин, подчеркнув, что Россия теряет из-за кибератак 2 млрд долларов каждый год. В связи с этим он выступил за создание единого реестра лиц, представляющих угрозу IT-терроризма.

Помимо прочего, политик высказался по поводу набирающей популярность криптовалюты. «У нас был свой опыт. Я сейчас, конечно, утрирую, но граждане наши помнят Мавроди, вот как бы мы не попали с криптовалютами под мавродиевские пирамиды», — заключил он.

В то время, как Россия сама теряет крупные суммы из-за киберпреступлений, глава британского Национального центра кибербезопасности Кирен Мартин обвиняет ее в хакерских атаках на СМИ и энергетику Великобритании. Также Британия в лице ее премьер-министра Терезы Мэй обвиняет Россию в попытке подрыва правил международных отношений.