Британия обвинила Россию в хакерских атаках на СМИ и энергетику

Глава британского Национального центра кибербезопасности Кирен Мартин выступил в Лондоне, где обвинил Россию в кибератаках. Он заявил о «покушениях» на средства массовой информации, а также на телекоммуникационный и энергетический секторы.
«Я не могу вдаваться в конкретные детали материалов разведки, но могу подтвердить, что вмешательство России, которое засек Национальный центр кибербезопасности, включало атаки на британские медиа, связь и энергетический блок», — цитирует Мартина телеканал 360.
По его словам, центр активно взаимодействует с международными партнерами, представителями индустрии и обществом, чтобы «разобраться с угрозой».
Это не первый случай, когда Россию подозревают в кибератаках на организации других стран. Как сообщает «Национальная служба новостей», в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств.
Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в попытке подрыва правил международных отношений, а именно: аннексии Крыма, разжигании конфликта на Украине, кибератаках и вмешательстве в зарубежные выборы. На что российский сенатор Алексей Пушков заявил, что мировой порядок следует спасать не от России, а от стран, которые систематически вторгаются в политику суверенных государств.