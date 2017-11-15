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15 ноября 2017
09:35  15 ноября 2017 0

Британия обвинила Россию в хакерских атаках на СМИ и энергетику

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, флаг великобритании
Британия засекла атаки на медиа, связь и энергетический блокФото: depositphotos.com © URA.RU

Глава британского Национального центра кибербезопасности Кирен Мартин выступил в Лондоне, где обвинил Россию в кибератаках. Он заявил о «покушениях» на средства массовой информации, а также на телекоммуникационный и энергетический секторы.

«Я не могу вдаваться в конкретные детали материалов разведки, но могу подтвердить, что вмешательство России, которое засек Национальный центр кибербезопасности, включало атаки на британские медиа, связь и энергетический блок», — цитирует Мартина телеканал 360.

По его словам, центр активно взаимодействует с международными партнерами, представителями индустрии и обществом, чтобы «разобраться с угрозой».

Это не первый случай, когда Россию подозревают в кибератаках на организации других стран. Как сообщает «Национальная служба новостей», в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств.

Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в попытке подрыва правил международных отношений, а именно: аннексии Крыма, разжигании конфликта на Украине, кибератаках и вмешательстве в зарубежные выборы. На что российский сенатор Алексей Пушков заявил, что мировой порядок следует спасать не от России, а от стран, которые систематически вторгаются в политику суверенных государств.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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