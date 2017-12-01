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01 декабря 2017
30 ноября 2017
Главные новости Москвы
06:58  01 декабря 2017 0

Страны ОПЕК продлили соглашение по нефтедобыче. Аналитики ждут укрепления рубля

Нумто, Белоярский район, качалка, нефть
Для России установленная квота по нефтедобыче составляет 10,9 млн баррелей в суткиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Соглашение о заморозке добычи нефти странами — производителями и экспортерами нефти пролонгировано на действующих условиях до 2019 года. К соглашению присоединились Ливия и Нигерия, для которых также были установлены квоты.

Аналитики считают, что пролонгация соглашения приведет не только к росту нефтяных котировок, но и укреплению рубля и увеличению инвестиций. Стабильные цены на нефть выше 60 американских долларов за баррель будут держаться как минимум вплоть до следующего заседания государств ОПЕК+.

Решение о продлении действия соглашения было принято в Вене 13 странами картеля и еще 11 примкнувшими в нему государствами, сообщают «Известия». В следующий раз судьба соглашения по квотам будет решаться в середине 2018 года.

Как ранее писало URA.RU, в 2018 году Россия выйдет на показатель 11 млн баррелей нефти в сутки. Сейчас квота для России составляет 10,9 млн баррелей в сутки. Договоренности начали действовать с конца 2016 года и позволили остановить обвал цен на углеводородное сырье.

Евгений Александров
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