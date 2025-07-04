США в четыре раза увеличивают закупки зенитных ракет Patriot

Армия США увеличила план закупок зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE с 3 376 до 13 773 единиц. Это следует из документов проекта бюджета Пентагона на 2026 год.
«Совет по надзору за требованиями армии (AROCM) утвердил увеличение плана закупок PAC-3 MSE с 3 376 до 13 773 единиц 16 апреля 2025 года», — говорится в документе. Его приводит РИА Новости. При этом срок выполнения этого плана не указан.
Как отмечается в документах, расширение программы связано с развитием системы противоракетной обороны в рамках инициативы «Золотой купол» и необходимостью пополнить арсенал. При этом бюджете Пентагона на закупку этих ракет в 2026 году заложено более 1,31 миллиарда долларов. Часть средств предусмотрена на помощь Украине. Средняя стоимость одной ракеты составляет около 3,87 миллиона долларов. Президент США Дональд Трамп ранее назвал концепцию «Золотого купола» «непроницаемым щитом» для страны.
Ранее сообщалось, что Украина испытывает острую нехватку ракет Patriot, несмотря на продолжающиеся поставки и поддержку со стороны США. Запасы этих боеприпасов были практически исчерпаны, а новые поставки задерживаются из-за ограниченного количества даже у американской армии. Украина уже официально запрашивала дополнительные комплексы и ракеты, однако стоимость одного снаряда достигает нескольких миллионов долларов, что делает их крайне востребованными и дефицитными.
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