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Главные новости Пермского края
12:13  01 декабря 2017 0

В Перми щенят замуровали в люке теплотрассы. Животные сидят без еды и воды

Животные, собака, щенок
Собаки живут возле электростанции (фото из архива)Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Перми несколько щенят замуровали в теплотрассе. Об этом сообщили пользователи в социальной сети.

В пермском Закамске, на остановке тепловой электростанции, щенков заварили в люки теплотрассы листами железа. Самостоятельно животные не могут выбраться наружу. Собаки постоянно живут около ТЭЦ, местные жители их подкармливают.

«Вчера приехали рабочие и приварили листы железа к швеллерам. Теперь бедные животные не могут выбраться», — рассказала Татьяна, которая пыталась сама спасти щенят. Женщина хотела отогнуть листы железа, но у нее ничего не вышло. Она сообщила начальству предприятия, но, как скоро они смогут помочь, неизвестно.

Татьяна переживает, что животные уже долго находятся без еды и воды, пишет портал progorod.ru.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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