В Перми несколько щенят замуровали в теплотрассе. Об этом сообщили пользователи в социальной сети.
В пермском Закамске, на остановке тепловой электростанции, щенков заварили в люки теплотрассы листами железа. Самостоятельно животные не могут выбраться наружу. Собаки постоянно живут около ТЭЦ, местные жители их подкармливают.
«Вчера приехали рабочие и приварили листы железа к швеллерам. Теперь бедные животные не могут выбраться», — рассказала Татьяна, которая пыталась сама спасти щенят. Женщина хотела отогнуть листы железа, но у нее ничего не вышло. Она сообщила начальству предприятия, но, как скоро они смогут помочь, неизвестно.
Татьяна переживает, что животные уже долго находятся без еды и воды, пишет портал progorod.ru.