Синоптики рассказали, когда в Перми выпадет снег

Настоящая зима в Перми настанет в ближайшие выходные — 3 декабря в городе пройдет снегопад. А пока жители региона тоскуют без снега и в шутку обвиняют в «неправильной» зиме искусственную ель на эспланаде и странное название ледового городка.
«В воскресенье, 3 декабря, и в ночь на 4-е, выпадет около 10 миллиметров осадков. Это значит, что в Перми и на севере края ляжет снежный покров. На юге края снегопада не будет», — рассказал «URA.RU» доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов. По его словам, после снегопада в регион снова придет антициклон, но выпавший снег, несмотря на теплую погоду, не растает. Вторая волна мощных осадков, как говорит эксперт, придет в Прикамье уже в 20-х числах декабря.
В мэрии Перми обещают, что справятся с обильным снегопадом. «Подрядчики работают в штатном режиме, все прогнозы погоды они получают заранее и ориентируются на реальные погодные условия в своей работе» — пояснили «URA.RU» в пресс-службе администрации.
В соцсетях пермяки активно шутят по поводу бесснежной зимы. Особенно много веселья вызывает елка, которую сейчас монтируют на эспланаде, и ледовый городок, которого еще нет, но которому уже дали необычное название «Пермяч». «Зимы не будет, — пишет в Facebook историк Григорий Головчанский. — Аргументы: зло в виде зеленой пластиковой пирамиды на эспланаде набирает силу, подкрепленное инфернальным именем. Вслушайтесь: Пермяч. Пермяч, господа! О каком снеге может идти речь при таком названии ледового городка?!»