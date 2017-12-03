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03 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:46  03 декабря 2017 0

«Эликсир молодости» поможет Баскову и Лопыревой родить ребенка‍. ФОТО

На «Песне года-2017» пока Басков презентовал чудо-препарат, Лопырева радовала зрителей своим декольтеФОТО: Виктория Лопырева, Instagram

Николай Басков презентовал препарат, который он назвал «источником энергии и молодости». Эликсир певец подарил коллегам по цеху, а также своей невесте, топ-модели Виктории Лопыревой.

«Так здорово, когда мечта воплощается в жизнь! Тот продукт, о котором меня долгое время спрашивали, теперь доступен каждому! 2 декабря в СК „Олимпийском“ на фестивале „Песня года“ состоится презентация EnergyStar — источника энергии, молодости и красоты! Новация российских ученых не имеющая аналогов в мире», — отрекламировал певец чудо- элексир в Instagram

С помощью препарата Басков уже похудел на 20 килограммов и заметно помолодел, об этом он рассказал изданию «Комсомольская правда». За кулисами «Песни года» артист презентовал свой эликсир молодости (набор из экстракта, сыворотки и крема). Первыми препарат от Баскова испробовали на себе Полина Гагарина и Анна Семенович, затем «источник энергии» получили и другие коллеги по цеху.

«Вот так намажетесь этим кремом, потом через 9 месяцев появится ребенок от Баскова», -пошутил Филипп Киркоров. «Правда? , -заинтересовалась Лопырева. — Ну что ж, мы тогда с Колей проверим эликсир в действии! Николая можно втирать в себя по разному, но главное -регулярно!», цитирует издание невесту Баскова.

Рита Теркина
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