Бузову выгоняют с «Первого канала» за издевательство над зрителями

10:58 05 декабря 2017 0

Звезда экрана нравится не всем Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Известный ростовский блогер Вадим Манукян создал петицию с требованием убрать телеведущую и певицу Ольгу Бузову из эфира «Первого канала». Также молодого человека не устраивает еще целый ряд медийных персон на «первой кнопке» страны.

По мнению Манукяна, Бузова излишне эмоциональна и не может составить конкуренцию коллегам — актрисе Татьяне Васильевой и ведущей Софико Шеварнадзе. К тому же у нее не хватает интеллекта для такой деятельности, уверен блогер.

Помимо экс-ведущей шоу «Дом-2» в «список на удаление», это актер Алексей Панин, имеющий неоднозначную репутацию. Не нравится Манукяну и появление в эфире изнасилованной студентки Дианы Шурыгиной. Все это кажется блогеру издевательством над зрителем.

«Верните нам доброе и человеческое телевидение, которое захочет смотреть вся страна!» — попросил в тексте петиции ростовчанин. Сейчас его просьбу к руководству «Первого канала» поддержали уже более 4100 человек.

Ранее «URA.RU» писало, что Манукян не в первый раз критикует «первую кнопку». В прошлые зимние каникулы мужчина попросил гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста пересмотреть сетку вещания, а также убрать из эфира Филиппа Киркорова и прочих надоевших зрителям деятелей эстрады.