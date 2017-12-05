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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
10:58  05 декабря 2017 0

Бузову выгоняют с «Первого канала» за издевательство над зрителями

Бузова Ольга, бузова ольга
Звезда экрана нравится не всемФото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Известный ростовский блогер Вадим Манукян создал петицию с требованием убрать телеведущую и певицу Ольгу Бузову из эфира «Первого канала». Также молодого человека не устраивает еще целый ряд медийных персон на «первой кнопке» страны.

По мнению Манукяна, Бузова излишне эмоциональна и не может составить конкуренцию коллегам — актрисе Татьяне Васильевой и ведущей Софико Шеварнадзе. К тому же у нее не хватает интеллекта для такой деятельности, уверен блогер.

Помимо экс-ведущей шоу «Дом-2» в «список на удаление», это актер Алексей Панин, имеющий неоднозначную репутацию. Не нравится Манукяну и появление в эфире изнасилованной студентки Дианы Шурыгиной. Все это кажется блогеру издевательством над зрителем.

«Верните нам доброе и человеческое телевидение, которое захочет смотреть вся страна!» — попросил в тексте петиции ростовчанин. Сейчас его просьбу к руководству «Первого канала» поддержали уже более 4100 человек.

Ранее «URA.RU» писало, что Манукян не в первый раз критикует «первую кнопку». В прошлые зимние каникулы мужчина попросил гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста пересмотреть сетку вещания, а также убрать из эфира Филиппа Киркорова и прочих надоевших зрителям деятелей эстрады.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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