В Донецке взорвался газ, есть пострадавшие

В Киевском районе Донецка произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента пострадали четыре человека, еще один, предположительно, может находиться под завалами. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике.
"В Киевском районе в квартире пятиэтажного дома предположительно произошел взрыв бытового газа без последующего горения". — сообщили представители МЧС РФ по региону на сайте ведомства. Спасательные службы извлекли из-под обломков троих пострадавших — двух женщин и мужчину. Все они переданы бригаде скорой медицинской помощи. Кроме того, травмы получил ребенок, однако госпитализация ему не потребовалась.
Взрыв разрушил две квартиры, а во многих других выбиты окна. Взрывной волной разрушены балконы и местами осыпалась кирпичная кладка.
На месте происшествия продолжают работать спасатели. Там находятся 38 специалистов и около десятка единиц техники МЧС России.
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