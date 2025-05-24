В Донецке взорвался газ, есть пострадавшие

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В Киевском районе в квартире пятиэтажного дома Донецка прогремел взрыв, на месте работают МЧС
В Киевском районе в квартире пятиэтажного дома Донецка прогремел взрыв, на месте работают МЧС Фото:

В Киевском районе Донецка произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента пострадали четыре человека, еще один, предположительно, может находиться под завалами. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике.

"В Киевском районе в квартире пятиэтажного дома предположительно произошел взрыв бытового газа без последующего горения". — сообщили представители МЧС РФ по региону на сайте ведомства. Спасательные службы извлекли из-под обломков троих пострадавших — двух женщин и мужчину. Все они переданы бригаде скорой медицинской помощи. Кроме того, травмы получил ребенок, однако госпитализация ему не потребовалась.

Взрыв разрушил две квартиры, а во многих других выбиты окна. Взрывной волной разрушены балконы и местами осыпалась кирпичная кладка.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Там находятся 38 специалистов и около десятка единиц техники МЧС России.

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В Киевском районе Донецка произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента пострадали четыре человека, еще один, предположительно, может находиться под завалами. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике. "В Киевском районе в квартире пятиэтажного дома предположительно произошел взрыв бытового газа без последующего горения". — сообщили представители МЧС РФ по региону на сайте ведомства. Спасательные службы извлекли из-под обломков троих пострадавших — двух женщин и мужчину. Все они переданы бригаде скорой медицинской помощи. Кроме того, травмы получил ребенок, однако госпитализация ему не потребовалась. Взрыв разрушил две квартиры, а во многих других выбиты окна. Взрывной волной разрушены балконы и местами осыпалась кирпичная кладка. На месте происшествия продолжают работать спасатели. Там находятся 38 специалистов и около десятка единиц техники МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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