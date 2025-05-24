У Нурлана Сабурова нашли элитный особняк в Подмосковье

SHOT: комик Сабуров владеет домом за 115 миллионов рублей
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У Нурлана Сабурова имеется коттедж в элитном поселке
У Нурлана Сабурова имеется коттедж в элитном поселке Фото:

Известный стендап-комик Нурлан Сабуров, попавший в центр внимания из-за нарушения миграционных правил России, владеет роскошным имуществом в Подмосковье. Согласно данным, артист проживает в закрытом элитном поселке в доме, оцененном примерно в 115 миллионов рублей.

«Стендапер проживает в закрытом элитном поселке в доме стоимостью около 115 миллионов рублей», — сообщает SHOT. В феврале 2022 года 33-летний комик приобрел земельный участок площадью 1285 квадратных метров в престижном жилом комплексе «Новорижский». Сабуров живет там вместе с женой и тремя детьми.

Кроме того, как пишет Life, в автопарке комика находятся два дорогостоящих автомобиля. Один из них Mercedes-Benz G-Class 2018 года выпуска, оцениваемый примерно в 20 миллионов рублей. Другой — Cadillac Escalade 2021 года, стоимость которого составляет около 11 миллионов рублей.

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров был задержан в аэропорту Шереметьево за нарушение сроков пребывания в России. В отношении артиста составлен административный протокол, и суд назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей.

Сабуров превысил установленный законом срок нахождения в России и теперь обязан покинуть страну в предусмотренные законодательством сроки. Менеджер комика отказался комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие информации. Что известно о задержании Нурлана Сабурова — в материале URA.RU.

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Известный стендап-комик Нурлан Сабуров, попавший в центр внимания из-за нарушения миграционных правил России, владеет роскошным имуществом в Подмосковье. Согласно данным, артист проживает в закрытом элитном поселке в доме, оцененном примерно в 115 миллионов рублей. «Стендапер проживает в закрытом элитном поселке в доме стоимостью около 115 миллионов рублей», — сообщает SHOT. В феврале 2022 года 33-летний комик приобрел земельный участок площадью 1285 квадратных метров в престижном жилом комплексе «Новорижский». Сабуров живет там вместе с женой и тремя детьми. Кроме того, как пишет Life, в автопарке комика находятся два дорогостоящих автомобиля. Один из них Mercedes-Benz G-Class 2018 года выпуска, оцениваемый примерно в 20 миллионов рублей. Другой — Cadillac Escalade 2021 года, стоимость которого составляет около 11 миллионов рублей. Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров был задержан в аэропорту Шереметьево за нарушение сроков пребывания в России. В отношении артиста составлен административный протокол, и суд назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей. Сабуров превысил установленный законом срок нахождения в России и теперь обязан покинуть страну в предусмотренные законодательством сроки. Менеджер комика отказался комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие информации. Что известно о задержании Нурлана Сабурова — в материале URA.RU.
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