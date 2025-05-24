Экс-министр спорта Колобков засомневался в существовании Родченкова

Экс-министр спорта России Павел Колобков усомнился в существовании экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и поставил под вопрос достоверность предоставляемых им данных. Так он прокомментировал роль Родченкова в отстранении российских спортсменов и использование Всемирным антидопинговым агентством (WADA) его базы данных.
«Очень жаль, что WADA и МОК стали принимать в расчет базу данных Родченкова, которую они считают безапелляционным аргументом для наказания российских спортсменов. А Родченков вообще существует ли сейчас? Очень сомневаюсь в этом», — заявил Колобков в интервью порталу Vseprosport.ru.
Экс-министр рассказал, что с 2014 года Родченкова нигде не видели. Последний раз в интернете появилось сомнительное видео с предполагаемым его участием, но узнать его было невозможно, так как на экране был человек в маске, похожей на ту, что из фильма «Маска», отметил Колобков.
Поводом для обсуждения стало недавнее решение Федерального суда Швейцарии, который окончательно отклонил апелляции российского биатлониста Евгения Устюгова, аннулировав его результаты на Олимпиадах 2010 и 2014 годов из-за нарушений антидопинговых правил на основании данных Московской лаборатории, предоставленных Родченковым. Это решение привело к лишению России золотой медали в эстафете Сочи-2014, в которой вместе с Устюговым участвовал Антон Шипулин.
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