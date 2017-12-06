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Главные новости Югры
19:40  06 декабря 2017 0

Власти ХМАО раскрыли причину визита Комаровой в Москву. Губернатор пообещал вложиться в проект стоимостью 3 млрд

Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональные государственные гражданские служащие: вызов и реалии современности». Сургут, комарова наталья
Встреча между Комаровой и главой «РЖД» состоялась в МосквеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре пройдет крупная реконструкция железнодорожных вокзальных комплексов Сургута и Пыть-Яха. По предварительным данным, стоимость работ составит около 3 млрд рублей. Об этом 6 декабря «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В рамках форума «Транспорт России», который состоялся 6 декабря в Москве, губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. В рамках встречи были подняты вопросы реконструкции югорских железнодорожных узлов и вокзалов.

«До конца текущего года „РЖД“ завершат подготовку проектной документации, эта работа ведется за счет собственных средств компании. Как отметил Олег Белозёров, в качестве первоочередного проекта в 2018 году ОАО „РЖД“ готово начать строительно-монтажные работы по реконструкции вокзала Сургута, работы в Пыть-Яхе планируется провести вторым этапом, начиная с 2019 года. В свою очередь, Наталья Комарова подтвердила готовность региона к софинансированию данных проектов», — говорится в сообщении департамента.

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Уточняется, что правительство региона с участием специалистов ОАО «РЖД» дорабатывает порядок предоставления субсидий из бюджета автономного округа на компенсацию части инвестиционных затрат по строительству инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Узнать, какие именно условия софинансирования будут предложены регионом, на момент публикации материала не удалось. В департаменте общественных и внешних связей Югры эту информацию не комментируют.

Игорь Волосин
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