В Пермь приедет уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова приедет в Пермь в конце декабря. Она планирует встретиться с губернатором Максимом Решетниковым и министром социального развития Павлом Фокиным.
«Детского омбудсмена ждут в Перми во второй половине — 20-х числах декабря, точные даты пока неизвестны, — рассказал „URA.RU“ источник, знакомый с ситуацией. — Она будет изучать положительный опыт Пермского края в государственной семейной политике». Кроме того, возможно, Анна Кузнецова встретится с пермским омбудсменом Павлом Миковым и Светланой Денисовой, которую недавно назначили на пост регионального уполномоченного по правам ребенка.
Напомним, 30 ноября депутаты Заксобрания Пермского края проголосовали за назначение детским омбудсменом Светланы Денисовой, кандидатуру которой предложил губернатор Максим Решетников и поддержала Анна Кузнецова.