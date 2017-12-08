09:58 08 декабря 2017 0

Актриса добавила к новым фото забавные хештеги ФОТО: asmuskristina@instagram

Супруга комика Гарика Харламова, актриса Кристина Асмус взбудоражила своих поклонников радикальной сменой имиджа. Больше часть комментариев под новыми фото в Instagram сводится к вопросу: «Что с тобой сделал твой муж?».

На своей странице в Instagram Асмус опубликовала три снимка из новой фотосессии, на которых она преобразилась в брюнетку с короткой стрижкой. «Даже не узнать. Какой крутой образ», «Прикольно. Я знал, что вы можете быть разной и всегда великолепной», «Немного напомнило „девушку с татуировкой дракона“», «Потрясающе красива», «Все привыкли к одному образу, а тут кардинальные перемены. Интересно посмотреть, как выглядит новая прическа на обычных фотографиях», — пишут поклонники актрисы.

Последнее из новых фото Асмус приправила серией ироничных хештегов — #чтостобойсделалхарламов, #ниже плинтуса, #неидетпереборпримитив, #видимосексавжизнинехвает, #тыжматьитомуподобное. Часть подписчиков оценила стеб актрисы, но многие продолжили всерьез возмущаться ее перевоплощением: «Как можно изуродовать себя?», «Снимай парик, мы тебя узнали», «Какой ужас! Зачем вы это сделали?», «Полная фигня, куда смотрит муж?», «Ваш супруг уже успел пошутить над новой прической?» — пишут пользователи Instagram.