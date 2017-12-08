{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 декабря 2017
09:58  08 декабря 2017 0

«Что с тобой сделал муж?» Супруга Харламова поразила поклонников новой прической. ФОТО

Актриса добавила к новым фото забавные хештегиФОТО: asmuskristina@instagram

Супруга комика Гарика Харламова, актриса Кристина Асмус взбудоражила своих поклонников радикальной сменой имиджа. Больше часть комментариев под новыми фото в Instagram сводится к вопросу: «Что с тобой сделал твой муж?».

На своей странице в Instagram Асмус опубликовала три снимка из новой фотосессии, на которых она преобразилась в брюнетку с короткой стрижкой. «Даже не узнать. Какой крутой образ», «Прикольно. Я знал, что вы можете быть разной и всегда великолепной», «Немного напомнило „девушку с татуировкой дракона“», «Потрясающе красива», «Все привыкли к одному образу, а тут кардинальные перемены. Интересно посмотреть, как выглядит новая прическа на обычных фотографиях», — пишут поклонники актрисы.

Последнее из новых фото Асмус приправила серией ироничных хештегов — #чтостобойсделалхарламов, #ниже плинтуса, #неидетпереборпримитив, #видимосексавжизнинехвает, #тыжматьитомуподобное. Часть подписчиков оценила стеб актрисы, но многие продолжили всерьез возмущаться ее перевоплощением: «Как можно изуродовать себя?», «Снимай парик, мы тебя узнали», «Какой ужас! Зачем вы это сделали?», «Полная фигня, куда смотрит муж?», «Ваш супруг уже успел пошутить над новой прической?» — пишут пользователи Instagram.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров