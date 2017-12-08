Пермяков задела циничная новогодняя открытка с приглашением на экскурсии в музей политических репрессий. Руководство мемориального комплекса «Пермь-36» само было в шоке от такой рекламы.
В соцсетях появилась открытка, приглашающая в новогодние праздники посетить музей «Пермь-36». «Мемориальный комплекс политических репрессий будет открыт для посещения в новогодние праздники 4, 5 и 6 января», — говорится в тексте. И все вроде бы ничего, если бы не жизнерадостное оформление: снежинки, шарики и снеговичок, размещенный рядом с забором одной из главных в СССР зон для политзаключенных. «Праздник к нам приходит… Лицом к стене…» — прокомментировал открытку один из пользователей. Другой предложил наказать корпоративного дизайнера.
Директор музея «Пермь-36» Наталья Семакова пояснила «URA.RU», что новогодняя открытка — частная инициатива одной из сотрудниц музея. «Она разослала такие открытки со своей почты туроператорам как поздравление с Новым годом и напоминание о датах работы музея. Мы понимаем, что получилась некрасивая история, и приносим свои извинения, если кого-то задели неуместным дизайном», — говорит собеседница.
Это не первый скандал, связанный с новогодним настроением сотрудников музея. В преддверие 2015 года на территории мемориального комплекса и бывшей зоны появилась елка, правда, неукрашенная. Тогда это также вызвало шквал критики.