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Главные новости Пермского края
14:45  08 декабря 2017 0

Музей политических репрессий в Перми зазывает посетителей веселыми новогодними открытками. ФОТО

Музей политических репрессий Пермь 36, обновленная экспозиция Пермь
Руководство мемориального комплекса извинилось за неуместную рекламуФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пермяков задела циничная новогодняя открытка с приглашением на экскурсии в музей политических репрессий. Руководство мемориального комплекса «Пермь-36» само было в шоке от такой рекламы.

В соцсетях появилась открытка, приглашающая в новогодние праздники посетить музей «Пермь-36». «Мемориальный комплекс политических репрессий будет открыт для посещения в новогодние праздники 4, 5 и 6 января», — говорится в тексте. И все вроде бы ничего, если бы не жизнерадостное оформление: снежинки, шарики и снеговичок, размещенный рядом с забором одной из главных в СССР зон для политзаключенных. «Праздник к нам приходит… Лицом к стене…» — прокомментировал открытку один из пользователей. Другой предложил наказать корпоративного дизайнера.

Жизнерадостная открытка оказалась частной инициативой одной из сотрудниц музея
Фото: соцсети

Директор музея «Пермь-36» Наталья Семакова пояснила «URA.RU», что новогодняя открытка — частная инициатива одной из сотрудниц музея. «Она разослала такие открытки со своей почты туроператорам как поздравление с Новым годом и напоминание о датах работы музея. Мы понимаем, что получилась некрасивая история, и приносим свои извинения, если кого-то задели неуместным дизайном», — говорит собеседница.

Это не первый скандал, связанный с новогодним настроением сотрудников музея. В преддверие 2015 года на территории мемориального комплекса и бывшей зоны появилась елка, правда, неукрашенная. Тогда это также вызвало шквал критики.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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