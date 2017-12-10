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10 декабря 2017
21:03  10 декабря 2017 0

«Решили скапитализдить?» Захарова предложила Западу гордиться «победами» в Ираке и Ливии

Медиа-форум
Мария Захарова считает, что Запад решил «скапитализдить» победу в СирииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась заявлениям западных политиков, которые говорят о том, что их коалиция одержала победу над террористами в Сирии. Захарова предложила им вместо этой гордиться «победами» в Ираке, Ливии и Афганистане.

На своей странице в Facebook дипломат напомнила, что до заявлений о победе в Сирии, власти США захватили дипсобственность РФ, затем Международный олимпийский комитет (МОК) отобрал у российских спортсменов олимпийские медали, завоеванные в Сочи. «Теперь военные достижения решили скапитализдить?», — спрашивает Захарова, реагируя на слова главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана, который считает, что боевиков с территории Сирии вытеснили силы международной коалиции, а Россия присвоила себе эту победу.

«Западные партнеры последние несколько дней делают заявления о том, что это не Россия, а они, коалиция, одержали победу над ИГ в Сирии <…> Господа, перестаньте! Ваши достижения — это Ирак, Ливия и Афганистан. Вот ими и гордитесь», — написала Захарова.

Ранее в Минобороны рассказали, что победу над террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» одержали правительственные войска Дамаска при поддержке российской авиации.

Нина Калинина
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