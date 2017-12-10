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10 декабря 2017
16:40  10 декабря 2017 0

В Минобороны РФ назвали реальных победителей над террористами ИГ в Сирии

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Террористов из населенных пунктов Сирии вытеснили правительственные войскаФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Минобороны России заявили, что сотни населенных пунктов Сирии от террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» освободила правительственная армия при поддержке российской авиации. Таким образом в оборонном ведомстве отреагировали на слова главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана, который заявил, что Россия «присвоила» себе победу над ИГ.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что сирийские военнослужащие также вернули под контроль официального Дамаска почти всю территорию страны. При этом международная коалиция во главе с США была сосредоточена в первую очередь на противодействии правительственной армии вплоть до прямых бомбардировок ее позиций вместо того, чтобы ликвидировать террористическую угрозу, передает информагентство Nation News.

В Минобороны напомнили, что за три года своего существования международная коалиция во главе с США только недавно добилась первого «результата» в борьбе с террористами — уничтожив массированными бомбардировками Ракку вместе с мирными жителями. Кроме того, коалиция позволила ядру боевиков покинуть город и присоединиться к своим соратникам у Дейр- эз-Зора, добавляет телеканал НТВ. «Поэтому если и существует какая-то позитивная роль международной коалиции в разгроме ИГ в Сирии, то исключительно в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками подобно Ракке остальные сирийские города», — заявили в оборонном ведомстве России.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что боевиков с территории Сирии вытеснили силы международной коалиции, а Россия присвоила себе эту победу.

Нина Калинина
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