В Минобороны РФ назвали реальных победителей над террористами ИГ в Сирии

В Минобороны России заявили, что сотни населенных пунктов Сирии от террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» освободила правительственная армия при поддержке российской авиации. Таким образом в оборонном ведомстве отреагировали на слова главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана, который заявил, что Россия «присвоила» себе победу над ИГ.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что сирийские военнослужащие также вернули под контроль официального Дамаска почти всю территорию страны. При этом международная коалиция во главе с США была сосредоточена в первую очередь на противодействии правительственной армии вплоть до прямых бомбардировок ее позиций вместо того, чтобы ликвидировать террористическую угрозу, передает информагентство Nation News.
В Минобороны напомнили, что за три года своего существования международная коалиция во главе с США только недавно добилась первого «результата» в борьбе с террористами — уничтожив массированными бомбардировками Ракку вместе с мирными жителями. Кроме того, коалиция позволила ядру боевиков покинуть город и присоединиться к своим соратникам у Дейр- эз-Зора, добавляет телеканал НТВ. «Поэтому если и существует какая-то позитивная роль международной коалиции в разгроме ИГ в Сирии, то исключительно в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками подобно Ракке остальные сирийские города», — заявили в оборонном ведомстве России.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что боевиков с территории Сирии вытеснили силы международной коалиции, а Россия присвоила себе эту победу.