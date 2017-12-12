13:38 12 декабря 2017 2

Девочке в мороз пришлось идти пешком до самого дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми контролер выгнал из автобуса на мороз слабовидящую девочку. Ее мать предъявила претензии перевозчику, обратилась в Гортранс, а также рассказала эту историю журналистам.

По словам Екатерины, мамы девочки, инцидент произошел 11 декабря, около 16:00, в автобусе №43. Ее 11-летняя дочь после уроков отправилась домой, села в автобус, оплатила проезд и заснула. На одной из остановок зашел контролер, толкнул ребенка в плечо, предъявил удостоверение и попросил предъявить билет. Девочка не смогла найти его, и ее высадили из улицу.

«Может, она его выронила, может, просто не увидела, она же у меня плохо видит. Контролер стал требовать, чтобы дочь оплатила проезд. За Аню заступилась пассажирка — они вместе садились на остановке. Женщина объяснила, что оплата проезда была, она сама видела, как дочь его покупала. Но контролер все равно требовал билет. Не добившись ничего, контролер просто взял и высадила ребенка на следующей остановке. Аня пришла домой вся в слезах», — рассказала Екатерина порталу «Pro город».

Она обратилась с претензией к перевозчику, где не смогла доказать факт оплаты проезда. Тогда Екатерина направила жалобу в Гортранс. Также был направлен соответствующий запрос в администрацию города. Юристы пояснили, что действия контролера незаконны, так как высаживать ребенка в темное время суток и в холодную погоду запрещено законом.

Ранее в Екатеринбурге высадили на мороз ребенка-инвалида. Кондуктор потребовал, чтобы он покинул транспорт, несмотря на наличие купленного билета, передает «Национальная служба новостей».