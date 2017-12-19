Челябинск готов принять российско-кыргызский форум

Форум международного сотрудничества России и Кыргызстана может пройти в Челябинске осенью 2018 года. С инициативой проведения такого форума губернатор Борис Дубровский выступил в столице Кыргызстана Бишкеке, где проходила шестая международная конференция «Евразийская интеграция как основа развития российско-кыргызских внешнеэкономических связей».
«Для нас это будет рабочая ситуация, которая даст импульс в развитии отношений с этой республикой. Там есть потенциал, в том числе и в совместном развитии месторождений по цветным металлам. Там есть над чем поработать нашим компаниям, компетентным в этих вопросах», — прокомментировал Дубровский телеканалу «ОТВ» свою инициативу по проведению будущего форума.
В работе конференции, состоявшейся 15 декабря, по приглашению Минэкономразвития РФ принимала участие делегация Челябинской области. В Бишкеке было подписано соглашение между УК «Мечел-Сталь» и национальной компанией «Кыргыз Темир Жолу» — железной дорогой Киргизии — о поставке рельсов для ремонта и строительства железной дороги.
Форум России и Кыргзыстана на Южном Урале должен стать таким же масштабным мероприятием, как российско-казахстанский форум, состоявшийся в Челябинске 8—9 ноября 2017 года.