{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
19 декабря 2017
18 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
12:15  19 декабря 2017 1

Челябинск готов принять российско-кыргызский форум

Губернатор предложил провести российско-кыргызский форум в ЧелябинскеФото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Форум международного сотрудничества России и Кыргызстана может пройти в Челябинске осенью 2018 года. С инициативой проведения такого форума губернатор Борис Дубровский выступил в столице Кыргызстана Бишкеке, где проходила шестая международная конференция «Евразийская интеграция как основа развития российско-кыргызских внешнеэкономических связей».

«Для нас это будет рабочая ситуация, которая даст импульс в развитии отношений с этой республикой. Там есть потенциал, в том числе и в совместном развитии месторождений по цветным металлам. Там есть над чем поработать нашим компаниям, компетентным в этих вопросах», — прокомментировал Дубровский телеканалу «ОТВ» свою инициативу по проведению будущего форума.

В работе конференции, состоявшейся 15 декабря, по приглашению Минэкономразвития РФ принимала участие делегация Челябинской области. В Бишкеке было подписано соглашение между УК «Мечел-Сталь» и национальной компанией «Кыргыз Темир Жолу» — железной дорогой Киргизии — о поставке рельсов для ремонта и строительства железной дороги.

Форум России и Кыргзыстана на Южном Урале должен стать таким же масштабным мероприятием, как российско-казахстанский форум, состоявшийся в Челябинске 8—9 ноября 2017 года.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров