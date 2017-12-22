Школьную столовую Перми признали лучшей в России

Пермская школа «Город дорог» победила в конкурсе лучших школьных столовых, обойдя учебные заведения 97 городов России. Конкурс прошел в Москве, участников оценивали представители Московского университета технологий и управления и эксперты поварского дела.
Состязание проходило в два этапа: сначала выбирали лучшую столовую в регионе, которая затем участвовала в следующем всероссийском туре. Пермь в кулинарном конкурсе представила школьный повар Лилия Юзеева. «Она смогла за два часа приготовить блюда школьного меню из оглашенного списка продуктов и при этом соблюсти все санитарные правила и нормы», — рассказали в городской администрации, передает 59.ru. Отмечается, что Юзеева также заняла второе место в номинации «Лучший повар школьного питания».
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве сообщил о возможном вводе религиозного меню в одной из столичных школ. Русская православная церковь поддержала этот проект, сообщала «Национальная служба новостей».