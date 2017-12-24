Apple анонсировала обновленный iPhone X с поддержкой 5G

16:55 24 декабря 2017 2

Дата поступления обновленной модели в продажу пока неизвестна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американская компания Apple анонсировала выпуск обновленного iPhone X. Он будет отличаться от предыдущей версии поддержкой сети пятого поколения 5G.

Сотрудники компании еще не приступили к тестированию модифицированной версии флагманского смартфона. В связи с этим дата его выхода на мировой рынок пока не объявлена. Известно, что в новой версии iPhone X сохранятся все остальные функции предшествующей модели, передает Life.ru.

В России 5G появится в городах-миллионниках к 2020 году. Скорость передачи данных в такой сети в 30 раз больше, чем в работающих сегодня сетях 4G, отмечает RT. Также «URA.RU» ранее сообщало, что в преддверии Нового года в РФ существенно снизилась стоимость iPhone X — гаджет подешевел на 10 тысяч рублей.