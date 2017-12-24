{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 69,13
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 декабря 2017
24 декабря 2017
16:55  24 декабря 2017 2

Apple анонсировала обновленный iPhone X с поддержкой 5G

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , iphone 10, считает деньги, купюры, продажа, покупка
Дата поступления обновленной модели в продажу пока неизвестнаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Apple завоевывает мир
все новости сюжета

Американская компания Apple анонсировала выпуск обновленного iPhone X. Он будет отличаться от предыдущей версии поддержкой сети пятого поколения 5G.

Сотрудники компании еще не приступили к тестированию модифицированной версии флагманского смартфона. В связи с этим дата его выхода на мировой рынок пока не объявлена. Известно, что в новой версии iPhone X сохранятся все остальные функции предшествующей модели, передает Life.ru.

В России 5G появится в городах-миллионниках к 2020 году. Скорость передачи данных в такой сети в 30 раз больше, чем в работающих сегодня сетях 4G, отмечает RT. Также «URA.RU» ранее сообщало, что в преддверии Нового года в РФ существенно снизилась стоимость iPhone X — гаджет подешевел на 10 тысяч рублей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров