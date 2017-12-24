В Москве из-за непогоды задержаны десятки рейсов. В их числе маршруты в Екатеринбург.
Согласно информации сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропорт Кольцово отсрочена отправка двух самолетов авиакомпаний S7 Airlines и «Белавиа» из Домодедово. Оба рейса перенесены с 14:45 на 17:20. Всего в столичных аэропортах перенесено более 50 рейсов.
Ранее сообщалось, что авиакомпании могут обязать возвращать деньги за билет при задержке рейса более чем на три часа. По информации RT, это поможет повысить эффективность нормативного правового регулирования в сфере пассажирских перевозок. Также «URA.RU» информировало, что Росавиация сократила новогодние международные чартерные программы авиаперевозчиков. Это связано с крахом «ВИМ-АВИА».