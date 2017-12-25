18:48 25 декабря 2017 3

По словам руководителя медучреждения, ни врачи, ни диспетчеры ни в чем не виноваты Фото: depositphotos.com © URA.RU

Главный врач Березовской городской больницы (Свердловская область) Станислав Кан прокомментировал историю о том, как «скорая» отказалась ехать к больному. По его словам, врачи и диспетчеры «скорой» ни в чем не виноваты, а бригада прибыла на место через пять минут после вызова.

«Диспетчер в 18:12 принял вызов на адрес Мира, 7, на неизвестного мужчину, находящегося без сознания, — рассказал „URA.RU“ Станислав Кан. — Прибыв туда, в 18:17 фельдшер зарегистрировал состояние биологической смерти. Со стороны управления внутренних дел прошел доклад, что, прибыв на вызов также на Мира, 7, полицейские нашли умершего мужчину. Они действительно вызвали скорую помощь, потому что именно „скорая“ должна приехать и констатировать смерть. В 18:27 машины уехала с места».

Как уточнил «URA.RU» пресс-секретарь свердловского министерства здравоохранения Константин Шестаков, время и содержание всех переговоров со станцией скорой помощи будет легко проверить. «Сейчас, когда звонишь по „03“, фиксируются не только время разговора, но и сами разговоры, — пояснил Шестаков. — Фантазии на тему, что диспетчер нагрубил или не туда отправил, очень легко проверяются».

По словам Кана, «скорая» приехала через 5 минут. О других звонках диспетчеру он не знает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Между тем главврач березовской больницы пояснил, что не может сделать это самостоятельно, поскольку инцидентом теперь занимаются правоохранительные органы. «Вашу новость я увидел в 11 утра, через 30 минут мне позвонил начальник следственного отдела, — рассказал Станислав Кан. — По поводу каких-то других звонков, которые были раньше, ничего сказать не могу. Следственные органы покажут мне бумагу, что был звонок куда-то кому-то и кто-то так ответил — тогда я буду разбираться. Пока я этого не вижу».

Ранее «URA.RU» написало о скандале в городе Березовский Свердловской области, где диспетчер скорой помощи отказался направить машину к мужчине, которому стало плохо. Причиной отказа стал запах спиртного, который исходил от человека, потерявшего сознание. Вскоре он скончался — об этом агентству сообщил охранник общежития, который и пытался (по его словам, безуспешно) вызвать бригаду медиков.