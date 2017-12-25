21:10 25 декабря 2017 0

В Сургуте наконец-то появился 50-метровый бассейн Фото: пресс-центр правительства ХМАО

В Сургуте прошла общественная приемка спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров. Участие в открытии долгожданного объекта приняла губернатор Наталья Комарова.

Новый комплекс отвечает олимпийскому стандарту, таких в Югре еще два — в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске. Там расположены плавательный бассейн с десятью дорожками, тренажерный и хореографический залы, зал «сухого плавания», кафе, медико-восстановительный центр и большая зрительская трибуна на 460 посадочных мест. В спорткомплексе могут проводиться соревнования окружного и всероссийского уровней. «Данный центр — долгожданный. Он уникален не только бассейном, но и тем, что его возможности намного шире. В нём созданы условия для свободного посещения спортивных площадок. Это очень важная составляющая», — сказала Наталья Комарова.

Бассейн, который строился на окружные деньги, планировалось открыть еще в 2016-м году, но стройку пришлось заморозить из-за резкого роста стоимости строительных материалов. Помимо изменений бюджета, пришлось корректировать и проект здания из-за новых норм пожарной безопасности. Окончание строительства переносилось несколько раз, а застройщик — компания «СОК» — в итоге оказалось под угрозой банкротства.