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18:21  23 октября 2017 0

В ХМАО банкротятся строители олимпийских объектов, школ и детсадов

Тур Шувалова по соц.объектам. Сургут, бассейн
Тот самый олимпийский бассейн, который не могут сдать уже годФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте с серьезными проблемами столкнулись строительные компании, специализирующиеся на возведении социальных объектов. Как минимум два предприятия уже находятся под угрозой банкротства.

О проблемах у строительной компании «СОК» публично заявили представители администрации. «Вероятнее всего, компанию „СОК“ будут банкротить», — заявил на заседании комитета по социальной политике Думы города вице-мэр Роман Меркулов. «СОК» известен в Сургуте именно как застройщик соцобъектов. В случае банкротства компании городу предстоит решать, что делать с олимпийским бассейном, который планировалось сдать еще в прошлом году. Получить комментарии директора «СОКа» Эдуарда Калашникова не удалось — застройщик не отвечает на звонки на сотовый телефон.

Уже находится в стадии банкротства еще одна сургутская компания, специализирующаяся на соцстройках — «Запсибэнергострой». Среди ее последних объектов — детский сад «Семицветик». Получить комментарий в компании не удалось, в приемной не ответили на звонки корреспондента агентства.

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Однако по данным источника в строительной сфере города, руководство предприятия не смогло рассчитать экономику возведения детсада, что не позволило вернуть вовремя кредиты и стало причиной банкротства. По версии инсайдера, в ближайшее время крупнейший город ХМАО рискует остаться без местных застройщиков, согласных заходить на социальные объекты.

«Там совершенно другая экономика, другие требования и другая ответственность. Когда-то это были живые деньги, обеспеченные государством. Сейчас государство считает каждый рубль, и после того, что произошло с „СОК“ и „Запсибэнергостроем“, желающих станет намного меньше. Был еще „Сургутстройцентр“, но после смерти директора Алексея Волкова там тоже ушли в жилое строительство», — считает собеседник «URA.RU».

По словам депутата Думы Сургута Владимира Болотова, часть застройщиков слишком зависела от госконтрактов, а некоторые не смогли вовремя расплатиться с банками, из-за чего появился риск, что местные компании вытеснят с рынка строительства соцобъектов. «Крупные корпорации могут подмять под себя. Я говорю про федеральные структуры. Все идет к монополизации рынка, а значит, не будет конкуренции, а мы утратим контроль», — отметил Болотов в беседе с «URA.RU». По неофициальным данным, с подобной проблемой столкнулись не только в Сургуте, но и в других муниципалитетах ХМАО.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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