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26 декабря 2017
09:45  26 декабря 2017 1

Тюменских туристов не довезли до Китая. От путешествия отказались сотни людей

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет
Авиаперевозчику «Икар» запретили летать на ХайнаньФото: Александр Мамаев © URA.RU

Отмена рейсов авиаперевозчика «Икар» на китайский остров Хайнань заставила туроператоров изменить свои полетные программы в период высокого новогоднего спроса. В числе пострадавших от этого решения оказались жители Тюмени.

В конце прошлой недели авиаперевозчик не смог получить слоты для полетов в Хайкоу из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани и Тюмени, пишет «Коммерсант». Из-за отмены рейсов на Хайнань отправиться в выкупленные ранее туры не смогла примерно тысяча путешественников, рассказал изданию коммерческий директор «Жемчужной реки» Евгения Косенкова.

В компании туристам предложили альтернативный тур во вьетнамский Нячанг, организовав полетную программу также совместно с «Икаром». Но уже спустя несколько дней было принято решение ее свернуть. Связано это с тем, что туристы планировали на Хайнане отдых с лечением и не рассматривали Вьетнам в качестве альтернативы.

Из тысячи заказавших туры на китайский остров согласились поехать во Въетнам не более 460 туристов. Советник Ростуризма Дмитрий Горин подчеркнул, что все они будут вывезены в соответствии с первоначальными планами 28, 29 декабря и 4 января. По словам Евгении Косенковой, туркомпания «Жемчужная река» понесла только репутационные потери. При этом по подсчетам представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова, речь идет примерно о 30—35 млн рублей дополнительных затрат.

Сложности «Икара» начались на фоне решение российских авиационных властей о значительном сокращении чартерных программ перевозчиков на новогодние даты: так, количество рейсов «Икара» было сокращено на 20%. По словам собеседника газеты, подобная проблема возникает уже не в первый раз. Так, летом 2016 года с ней столкнулась авиакомпания «ЮТэйр».

Нина Калинина
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