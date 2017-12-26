Следственный комитет расследует уголовное дело по факту смерти пациента в Березовском, к которому, по словам очевидцев, не захотела ехать скорая помощь. Об этом «URA.RU» сообщили в Следственном управлении СКР по Свердловской области. Дело возбуждено по статье «халатность».
«Следствием СКР проверяется инцидент, произошедший в одном из общежитий города Березовский, когда местный житель скончался якобы в результате несвоевременно оказанной ему медицинской помощи, — рассказал агентству старший помощник руководителя свердловского следственного комитета Александр Шульга. — Следственным путем тщательно проверяется информация о том, что мужчина почувствовал недомогание и попросил вызвать для него бригаду „скорой медицинской помощи“, но, как утверждают очевидцы, медики отказались принять вызов после того, как выяснили, что мужчина нетрезв. Впоследствии потерпевший скончался».
В рамках расследования уголовного дела следователи намерены проверить все обстоятельства произошедшего, в том числе действия диспетчеров и работников станции скорой помощи. «Расследование уголовного дела находится на контроле руководства областного Следственного комитета», — отметили в пресс службе свердловского СУ СКР.
Ранее «URA.RU» рассказывало о скандале в городе Березовский Свердловской области, где диспетчер скорой помощи отказался направить машину к мужчине, которому стало плохо. Причиной отказа стал запах спиртного, который исходил от человека, потерявшего сознание. Вскоре он скончался — об этом агентству сообщил охранник общежития, который и пытался вызвать бригаду медиков. Комментируя «URA.RU» этот инцидент, главный врач Березовской ЦГБ Станислав Кан сообщил, что скорая приехала к пациенту за пять минут, но он был уже мертв, а о звонках, якобы поступавших ранее, ему ничего не известно.