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26 декабря 2017
22:35  26 декабря 2017 1

СК возбудил уголовное дело из-за смерти пациента на Урале, к которому отказалась ехать скорая

Вручение ключей машин скорой помощи главврачам медицинских учреждений Свердловской области. Екатеринбург, медицинская помощь, скорая помошь
Кто-то из сотрудников ЦГБ Березовского может получить судимостьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту смерти пациента в Березовском, к которому, по словам очевидцев, не захотела ехать скорая помощь. Об этом «URA.RU» сообщили в Следственном управлении СКР по Свердловской области. Дело возбуждено по статье «халатность».

«Следствием СКР проверяется инцидент, произошедший в одном из общежитий города Березовский, когда местный житель скончался якобы в результате несвоевременно оказанной ему медицинской помощи, — рассказал агентству старший помощник руководителя свердловского следственного комитета Александр Шульга. — Следственным путем тщательно проверяется информация о том, что мужчина почувствовал недомогание и попросил вызвать для него бригаду „скорой медицинской помощи“, но, как утверждают очевидцы, медики отказались принять вызов после того, как выяснили, что мужчина нетрезв. Впоследствии потерпевший скончался».

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В рамках расследования уголовного дела следователи намерены проверить все обстоятельства произошедшего, в том числе действия диспетчеров и работников станции скорой помощи. «Расследование уголовного дела находится на контроле руководства областного Следственного комитета», — отметили в пресс службе свердловского СУ СКР.

Ранее «URA.RU» рассказывало о скандале в городе Березовский Свердловской области, где диспетчер скорой помощи отказался направить машину к мужчине, которому стало плохо. Причиной отказа стал запах спиртного, который исходил от человека, потерявшего сознание. Вскоре он скончался — об этом агентству сообщил охранник общежития, который и пытался вызвать бригаду медиков. Комментируя «URA.RU» этот инцидент, главный врач Березовской ЦГБ Станислав Кан сообщил, что скорая приехала к пациенту за пять минут, но он был уже мертв, а о звонках, якобы поступавших ранее, ему ничего не известно.

Андрей Гусельников
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