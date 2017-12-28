В Пермском крае задержали мужчину, которого подозревают в убийстве сожительницы и сына. Расправившись с женщиной, уралец устроил поджог квартиры, сообщили в пресс-службе областного СК РФ. Сейчас решается вопрос о его аресте, расследование продолжается.
Пожар произошел 27 декабря в на улице Чапаева в городе Лысьва. В квартире пятиэтажного дома обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. Также был найден малолетний мальчик без сознания, который позже скончался в машине скорой помощи. Силовики возбудили дело об убийстве и задержали подозреваемого — 24-летнего сожителя погибшей.
По данным ведомства, после ссоры он задушил женщину, после чего открыл вентиль газовой плиты и положил рядом ветошь, которую поджег. Далее подозреваемый закрыл квартиру, оставив внутри своего двухлетнего сына, и скрылся. Экспертиза показала, что сожительница уральца умерла от удушения, мальчик скончался от отравления угарным газом.