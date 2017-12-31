В Иране из-за акций протеста заблокировали Telegram и Instagram

21:26 31 декабря 2017 1

Павел Дуров призвал пользователей к осторожности, но это не помогло Фото: TechCrunch /Flickr

В Иране мессенджер Telegram был заблокирован из-за оппозиционного контента, который в нем распространялся. Об этом в Twitter сообщил основатель Павел Дуров.

«Иранские власти блокируют доступ к Telegram для большинства жителей страны после нашего отказа закрыть канал Sadaie Mardom и другие мирно протестующие каналы», — написал Дуров. «Приостановлен из-за правила „никаких призывов к насилию“. Будьте аккуратны, есть черта, которую лучше не переступать», — предупреждал Дуров пользователей днем ранее. По данным Associated Press, также в Иране оказалась заблокирована соцсеть Instagram, сообщает РБК.

В Иране развернулись протесты против коррупции и высоких цен на продукты. В субботу в городе Доруд в ходе столкновений погибли двое протестующих. Иранские власти обвинили в этом «иностранных агентов», протестующие — полицейских. В акциях протеста участвовали десятки тысяч человек.