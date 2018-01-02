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Главные новости Свердловской области
23:39  02 января 2018 0

В Верх-Нейвинском квадроцикл наехал на катавшегося с горки подростка

Мальчик, скатывась по не непроезжей части улицы, выехал прямо под квадроциклФото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Верх-Нейвинском Невьянского района Свердловской области 13-летний подросток был травмирован в результате наезда квадроцикла. Как сообщили представители ОблГИБДД, мальчик, скатываясь с горки на ледянке, выехал на проезжую часть.

«По предварительным данным, несовершеннолетний подросток, катаясь на пластмассовой ледянке, съехал со спуска горы и выехал на проезжую часть перед близко движущимся по улице Нагорной квадроциклом», — сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Транспортным средством управлял 27-летний мужчина, не имеющий права на управление квадроциклом. В результате наезда водитель мальчик получил перелом ноги и был госпитализирован. Вызванные на место ДТП работники коммунальных служб приступили к посыпке проезжей части с целью предупреждения подобных инцидентов впредь.

В полиции пояснили, что в настоящее время на территории региона продолжается мероприятие «Горка»: сотрудники полиции и представители обслуживающих организаций проводят обследования улично-дорожной сети для выявления таких опасных участках.

Евгений Александров
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