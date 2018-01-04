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04 января 2018
13:55  04 января 2018 0

«Мы на вашем заднем дворе». Террористы опубликовали снимки из Нью-Йорка с угрозами. ФОТО

США, комета,метеор,сирия, небоскреб, сша, статуя свободы, обзор нью йорка
Полиция Нью-Йорка начала расследованиеФото: depositphotos.com © URA.RU
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Опубликовано фото, на котором предполагаемые члены группировки ИГИЛ позируют на фоне Метрополитен-музея и Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, США. Полиция начала расследование, пишет Daily News.

«Мы на вашем собственном заднем дворе», — подписан снимок. На фото запечатлена голова мужчины, покрытая капюшоном, лицо закрывает шарф с символикой «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). На другом снимке человек стоит в маске на фоне Всемирного торгового центра.

«Полиции Нью-Йорка известно о фотографии. Как и по всем угрозам, связанным с терроризмом, полиция Нью-Йорка ведет расследование инцидента. На данный момент нет достоверно известных угроз, связанных с Нью-Йорком», — сказал представитель городской полиции. Сейчас подлинность фото проверяется.

На фоне Метрополитен-музея
Фото: Соцсети

Иван Антонов
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