Опубликовано фото, на котором предполагаемые члены группировки ИГИЛ позируют на фоне Метрополитен-музея и Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, США. Полиция начала расследование, пишет Daily News.
«Мы на вашем собственном заднем дворе», — подписан снимок. На фото запечатлена голова мужчины, покрытая капюшоном, лицо закрывает шарф с символикой «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). На другом снимке человек стоит в маске на фоне Всемирного торгового центра.
«Полиции Нью-Йорка известно о фотографии. Как и по всем угрозам, связанным с терроризмом, полиция Нью-Йорка ведет расследование инцидента. На данный момент нет достоверно известных угроз, связанных с Нью-Йорком», — сказал представитель городской полиции. Сейчас подлинность фото проверяется.