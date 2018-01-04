21:02 04 января 2018 1

Ледяная стена привлекла внимание фанатов «Игры престолов» Фото: ССTV+

На границе России и Китая образовалась удивительная стена из льда, которую многие уже успели сравнить с сооружением из сериала «Игра престолов». Высота природного явления, образовавшегося на берегу китайского озера Ханка, составляет 20 метров, длина льдины превышает 15 километров.

Ледяная стена появилась из-за холодной и ветреной погоды и постоянных бурных течений под замерзшей гладью воды. Метеорологи отмечают, что подобное явление происходит не каждую зиму, сообщает телеканал 360. Пейзажем из «Игры престолов» смогут насладиться туристы, которые посетят регион.