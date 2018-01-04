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05 января 2018
04 января 2018
21:02  04 января 2018 1

Как в «Игре престолов». На границе России и Китая появилась гигантская ледяная стена. ВИДЕО

Ледяная стена привлекла внимание фанатов «Игры престолов»Фото: ССTV+

На границе России и Китая образовалась удивительная стена из льда, которую многие уже успели сравнить с сооружением из сериала «Игра престолов». Высота природного явления, образовавшегося на берегу китайского озера Ханка, составляет 20 метров, длина льдины превышает 15 километров.

Ледяная стена появилась из-за холодной и ветреной погоды и постоянных бурных течений под замерзшей гладью воды. Метеорологи отмечают, что подобное явление происходит не каждую зиму, сообщает телеканал 360. Пейзажем из «Игры престолов» смогут насладиться туристы, которые посетят регион.

Сергей Макеев
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