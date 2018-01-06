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06 января 2018
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03:05  06 января 2018 0

Погибший в США россиянин стал донором для умирающего американца

Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операционная, операция, хирург, медицина, здравоохранение, хирургическое отделение, больница
Погибший еще при жизни планировал стать доноромФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В одной из клиник США местному жителю провели операцию по пересадке почек. Донором жизненно важных органов стал недавно погибший в Америке гражданин России Антон Кемаев.

Как сообщается, 35-летний Кемаев стал случайной жертвой перестрелки, которая произошла в Питтсбурге в середине декабря. Россиянин находился в автомобиле неподалеку от места происшествия и был тяжело ранен. Врачам не удалось спасти жизнь Кемаева, у которого на родине остались жена и трое детей.

Американец, которому пересадили органы погибшего россиянина, назвал произошедшее «невероятным подарком судьбы», поблагодарив вдову Кемаева за помощь и поддержку. По словам одного из друзей погибшего, он еще при жизни решил стать донором в будущем. «Все сделали, как хотел Антон, поскольку он всегда стремился всем помочь», — цитирует мужчину телеканал 360.

Наталья Полетавкина
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