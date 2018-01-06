Погибший в США россиянин стал донором для умирающего американца

В одной из клиник США местному жителю провели операцию по пересадке почек. Донором жизненно важных органов стал недавно погибший в Америке гражданин России Антон Кемаев.
Как сообщается, 35-летний Кемаев стал случайной жертвой перестрелки, которая произошла в Питтсбурге в середине декабря. Россиянин находился в автомобиле неподалеку от места происшествия и был тяжело ранен. Врачам не удалось спасти жизнь Кемаева, у которого на родине остались жена и трое детей.
Американец, которому пересадили органы погибшего россиянина, назвал произошедшее «невероятным подарком судьбы», поблагодарив вдову Кемаева за помощь и поддержку. По словам одного из друзей погибшего, он еще при жизни решил стать донором в будущем. «Все сделали, как хотел Антон, поскольку он всегда стремился всем помочь», — цитирует мужчину телеканал 360.