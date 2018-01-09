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Главные новости Челябинской области
08:49  09 января 2018 0

Ирина Шейк «засветила» обручальное кольцо. ФОТО

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, шейк ирина
Модель с Урала встречается с голливудским актеромФото: depositphotos.com

Уроженка Челябинской области, супермодель и актриса Ирина Шейк поделилась в Instagram новым кадром с отдыха в теплых странах. На снимке видно кольцо на ее пальце, которое подписчики приняли за обручальное.

На фото, опубликованном в день рождения Ирины Шейк, модель держит в руках краба, и на ее безымянном пальце четко видно украшение. Пользователи соцсети заметили кольцо и пытаются узнать у нее подробности. Так, фанаты заговорили о браке с голливудским актером Бредли Купером, с которым она живет. У модели с актером есть дочь.

«Мне кажется, или у Ирины обручальное кольцо?.. Обручальное кольцо на безымянном пальце… она вышла замуж за Бредли Купера?.. Поздравляю Ирину и Бредли со свадьбой!.. Кольцо на левой руке, по-европейски», — прокомментировали поклонники.

Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году. Их первый совместный выход в свет произошел почти через год. Отметим, с днем рождения супермодель Ирину Шейк поздравила и ее коллега Наоми Кэмпбелл. Поздравление для 32-летней челябинки она написала на русском языке, сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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