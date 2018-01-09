Ирина Шейк «засветила» обручальное кольцо. ФОТО

Уроженка Челябинской области, супермодель и актриса Ирина Шейк поделилась в Instagram новым кадром с отдыха в теплых странах. На снимке видно кольцо на ее пальце, которое подписчики приняли за обручальное.
На фото, опубликованном в день рождения Ирины Шейк, модель держит в руках краба, и на ее безымянном пальце четко видно украшение. Пользователи соцсети заметили кольцо и пытаются узнать у нее подробности. Так, фанаты заговорили о браке с голливудским актером Бредли Купером, с которым она живет. У модели с актером есть дочь.
«Мне кажется, или у Ирины обручальное кольцо?.. Обручальное кольцо на безымянном пальце… она вышла замуж за Бредли Купера?.. Поздравляю Ирину и Бредли со свадьбой!.. Кольцо на левой руке, по-европейски», — прокомментировали поклонники.
Шейк и Купер начали встречаться в 2015 году. Их первый совместный выход в свет произошел почти через год. Отметим, с днем рождения супермодель Ирину Шейк поздравила и ее коллега Наоми Кэмпбелл. Поздравление для 32-летней челябинки она написала на русском языке, сообщало «URA.RU».