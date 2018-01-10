Свидетелей по делу Цыбко вызовут в суд, чтобы они опять лгали

08:40 10 января 2018 4

В Челябинском облсуде продолжится заседание по делу Константина Цыбко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинском областном суде 11 января, в четверг, возобновляется рассмотрение апелляции на приговор экс-сенатору Константину Цыбко. Стороны приступают к судебному следствию, в ходе которого будут использоваться доказательства. Защита экс-сенатора опасается, что процесс превратится в повторное судилище с вызовом свидетелей со стороны обвинения.

«Чтобы спасти сфальсифицированное уголовное дело, возможно, будет предпринята попытка вновь вызвать свидетелей в суд апелляционной инстанции. Эти свидетели повторят ту ложь, что уже озвучивали ранее, — заявил „URA.RU“ адвокат экс-сенатора Степан Гузей. — Показания свидетелей обвинения противоречат обвинительным доказательствам и не подтверждаются материалами дела. Это станет попыткой превратить суд в судилище и любыми незаконными методами и способами обвинить нашего подзащитного».

В первую очередь это касается бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова, осужденного за растрату казенных средств и давшего на Константина Цыбко показания. В марте 2017 год во время процесса в Озерском городском суде Тарасов путался в показаниях, называл разные суммы и места, где шли разговоры о деньгах. К примеру, он назвал одним таким местом гостиницу «Париж» в Озерске, хоть в то время, о котором заявлял Тарасов, гостиница еще не была открыта.

Кроме того, в то время, когда якобы проводились встречи с Цыбко и передача денег, сам экс-сенатор находился в другом месте. Суду были представлены неопровержимые доказательства этого. Евгений Тарасов в обмен на показания на Цыбко получил небольшой срок и практически не сидел в колонии.

В суд также могут вызвать гендиректора строительных компаний «Гринфлайт» и «Магнитострой» Олега Лакницкого, давшего показания на экс-сенатора. В то время, когда Лакницкий якобы передавал в центре Москвы ему деньги, сам Константин Цыбко еще был в летевшем из Таиланда самолете. Это подтверждено справками от авиакомпании. Ранее Олег Лакницкий был признан виновным именно в даче взятки Цыбко, он избежал срока заключения и был приговорен к многомиллионному штрафу.

Еще одним свидетелем, давшим противоречивые показания, стал директор «Магнитостроя» Дмитрий Мельников, который не смог представить ни одного убедительного доказательства того, что Цыбко причастен к событиям, за которые бывшие озерские чиновники и Олег Лакницкий были осуждены.

3 августа 2017 года Озерский городской суд признал Константина Цыбко виновным в получении взяток от Тарасова и Лакницкого, при этом половину эпизодов назвал недоказанными. Экс-сенатора приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 70 млн рублей. Сам он утверждает, что его оговорили.

25 октября 2017 года в Челябинском областном суде началось рассмотрение апелляции на приговор Цыбко. Экс-сенатор представил доказательства своей невиновности. За время процесса у Цыбко была диагностирована опухоль мозга.